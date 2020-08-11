هيثم مازن يطلق 3 أغنيات جديدة الخميس المقبل

يستعد المطرب هيثم مازن، لإطلاق ثلاث أغنيات، الخميس المقبل.

وقال مازن، في بيان: إن أولى أغنياته تحمل اسم "سابتني"، من كلماته، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع محمد العشي، مضيفًا أن الأغنية الثانية بعنوان "بتمنالك" وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع محمد العشي، ووتريات يحيي الموجي.

وأوضح أن الأغنية الثالثة تحمل اسم "عقدة نص "، من كلماته، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع موسيقي محمد العشي.

وتعاون هيثم مازن، مؤخرًا مع المطرب مدحت صالح؛ حيث قام بتأليف أغنية "الله ربي" التي غناها صالح، وتم إطلاقها في يونيو الماضي، والأغنية من الحان عصام إسماعيل، وتوزيع تامر صقر.