مدحت صالح يطرح مع مزيكا أغنيته الجديدة "قربلي"

طرح الفنان الكبير مدحت صالح، اليوم، مع شركة مزيكا على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو أحدث أغنياته التي حملت عنوان "قربلي".

الأغنية من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.

دارت فكرة الأغنية في إطار من الحب والرومانسية وقد تم التصوير داخل أحد ستوديوهات الصوت أثناء تسجيل مدحت للأغنية.

وقد حضر التسجبل المنتج الكبير محسن جابر والمنتج محمد جابر وشقيقه المهندس مصطفى جابر، وشارك الجميع فى تقطيع تورتة الاحتفال بانتهاء التسجيل.

يذكر أن الفنان مدحت صالح حقق نجاحات كثيرة فى تعاونه مع المنتج الكبير محسن جابر وشركة عالم الفن ومزيكا فى منتصف التسعينيات وما بعدها من خلال العديد من الألبومات التى من بينها "وعدى" و"الله ياسيدى" و"جاى على نفسك ليه" وحبك خطر "واستنى".