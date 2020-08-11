شقيقة محمد رمضان لمتابعيها: "داروا الفرحة.. الناس بقت نفوسها مريضة"

وجهت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، رسالة إلى جمهورها بشأن الحاسدين والحاقدين.

ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة مكتوب عليها: "العين حق، والحسد حق، ومن شر حاسد إذا حسد".

وأضافت: "داري فرحتك وداري أي حاجة حلوة في حياتك عشان الناس بقت نفوسها مريضة، ابتسامتها حلوة لكن جواها جهنم حصنوا نفسكوا بكلام ربنا.. اللهم احفظنا جميعًا الحاسد والحاقد في النار".

وعلقت قائلة: "اللهم احفظ الجميع واشفي النفوس المريضة".

يذكر أن إيمان رمضان، عقدت قرانها منذ فترة في جو عائلي مقتصر علي الأهل والأصدقاء.