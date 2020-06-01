تجمعات وغرامة 4 آلاف جنيه.. تفاصيل أزمة حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

أثار حفل زفاف إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، والمهندس حسام حامد، جدلًا واسعًا، أمس الأحد، بسبب إقامته وسط تجمع من المعازيم، مخالفة لقرارات مجلس الوزراء بتعليق المناسبات التي تستدعى تجمعًا كثيفًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو من داخل مقر إقامة الفرح، حيث أقيم بإحدى الفيلات بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، حضورا كثيفا سواء من أفراد الأسرتين أو الفنانين وأصدقاء الفنان وشقيقته، والذين ظهروا دون ارتداء كمامات.

وقال مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان لـ"الوطن"، إن الممثل الشاب غادر حفل زفاف شقيقته إيمان مبكرا، عقب تعرضه لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التجمهر حوله، في العُرس، دون مراعاة للإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعقب انتهاء فعاليات حفل الزفاف، قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن، ألقت القبض على المهندس حسام حامد زوج شقيقة الفنان محمد رمضان؛ لإقامته حفل زفاف وسط تجمعات بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء المعني بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأفرجت قوات الأمن عن المهندس حسام حامد، من ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، وذلك بعد ضبطه واستجوابه حول الفيديو والصور التي تم تداولها.

وأكد العريس، أن الفرح كان في فيلته داخل كمبوند السلمانية بالشيخ زايد، واتبع كافة الاجراءات الاحترازية من كمامات ومطهرات أثناء حفل الزفاف، وأن الحضور كان عددهم قليل من الأسرتين.

وعقب استجوابه تم الإفراج عنه بعد سداد غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وفي أول صورة لهما عقب حفل زفافهما، نشر "حامد"، زوج إيمان رمضان، صورتهما بالملابس الرياضية.

ونشر "حسام" الصورة عبر حسابه على "فيسبوك"، وهما أمام حمام السباحة في الفيلا، ومرتديان الملابس الرياضية، مكتفيًا بتعليق "قلب" على الصورة.