ليلى عز العرب تدلي بصوتها في كلية الفنون الجميلة بالزمالك

أدلت الفنانة ليلى عز العرب بصوتها، في مقر لجنتها الانتخابية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، في انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت الثلاثاء وتستمر حتى الغد.

وكانت لجان كلية الفنون الجميلة والتربية الرياضية ومدرسة القومية المشتركة بمنطقة الزمالك، تأخرت في فتح أبوابها أمام الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في أول أيام انتخابات لنحو نصف ساعة.

وحرص الناخبون ومسؤولي اللجان على ارتداء الكمامات أثناء أعمال التصويت، فضلا عن التباعد بين صفوف الناخبين، وتوفير مظلات نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وانتشرت أمام اللجان قوات الأمن من الجيش والشرطة، للتأمين وتنظيم دخول الناخبين، وفرض حالة من الهدوء بمحيط اللجان.