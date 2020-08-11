"الوطنية للانتخابات": توفير كمامة مجانية لمن لا يرتديها في اللجان

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أنه سيتم صرف كمامات مجانية لمن لا يرتدي الكمامة أثناء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال إبراهيم خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" إنهم تابعوا إجراء الانتخابات في بعض دول العالم والتي أجرت الانتخابات بضوابط ومعايير وأنهم اتخذوا من الضوابط والمعايير طريقًا لإقامة الانتخابات داخل مصر.

وأوضح إبراهيم أن الضوابط متمثلة في أن الهيئة تعاقدت مع إحدى الجهات التي ستقوم بتعقيم اللجان الفرعية والعامة في صباح يوم الاقتراع في اليوم الأول والثاني وبعد انتهاء الاقتراع وفي أيام الإعادة.

وأشار إلى أنه تم فرض ارتداء الكمامة على كل أطراف العملية الانتخابية بدأ من الناخب فالمرشح ومسؤولو الإعلام والمتابعون والقاضي والموظفون مضيفًا: "وفرنا كمامة مجانية لمن لا يرتدي الكمامة".