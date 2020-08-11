وزير الخارجية اليوناني يبحث مع نظيره الألماني استفزازات تركيا بالمتوسط

أجرى وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، مكالمة هاتفية مع نظيره الألماني، هايكو ماس، مساء الإثنين، وركز الطرفان خلال المحادثة على الإجراءات الاستفزازية التركية في شرق البحر المتوسط.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية، أصدرت بيانًا، أمس، بشأن وصول السفينة التركية "أوروتش ريس" إلى المنطقة التي تحاول تركيا أن تجري بها أعمال التنقيب والمسح الزلزالي في شرق المتوسط في انتهاك للسيادة اليونانية على مياهها الإقليمية، وفقًا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وذكر البيان أن تحرك تركيا في جنوب جزيرة ميجيستي بمنطقة الجرف القاري اليوناني، غير قانوني، إلى جانب ذلك، فإن التنقل الملحوظ لوحدات البحرية التركية، يعد تصعيدًا خطيرًا جديدًا، ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار والتهديد، ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه اليونان التزامها بالشرعية الدولية.