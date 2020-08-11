عاجل.. البحرية اليونانية تستهدف قاربا تركيا وتصيب 3 أتراك

أعلن خفر السواحل التركي، اليوم، إصابة 3 أشخاص كانوا على متن قارب، قالت إنه مدني.

وذكر خفر السواحل التركي أن الإصابة نتجت من خلال استهداف من قبل البحرية اليونانية.

ودعت اليونان، أمس، تركيا إلى وقف التحركات "غير القانونية التي تقوض الأمن والسلم في المنطقة"، معتبرة ذلك "تصعيدا خطيرا" في منطقة شرق البحر المتوسط. وقالت "الخارجية" اليونانية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك: "تعد التحركات التركية غير قانونية وتمثل تصعيدا خطيرا جديدا وتكشف دور تركيا المزعزع للاستقرار والمهدد للسلام".

وتابعت: "اليونان لن تقبل أي ابتزاز. ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية".وأصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التابعة لها "عروج ريس"، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين. وسيكون الإخطار ساريا في الفترة من 10 إلى 23 أغسطس الجاري، وفقا للبحرية التركية.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، عقد اجتماع أمس، لمجلس الأمن القومي بعد إعلان تركيا استئناف التنقيب شرق البحر المتوسط بمنطقة بين قبرص واليونان.

وذكرت وسائل إعلام يونانية، أمس، أن الجيش اليوناني رفع حالة التأهب في قواته إلى أرفع مستوى، في انتظار تدريبات عسكرية تخطط تركيا لإجرائها في منطقة بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو شرق المتوسط. وذكرت أن قيادة الجيش اليوناني ألغت إجازات العسكريين في جميع الوحدات تقريبا.

وسبق أن رفعت قيادة الجيش اليوناني مستوى التأهب القتالي لقواتها مؤخرا بعد إعلان تركيا عن إرسال سفينة الأبحاث "أوروج رئيس" برفقة 15 سفينة حربية لإجراء مسح سيزمي جنوب وشرق كاستيلوريزو، في منطقة تعتبرها اليونان تابعة لمنطقتها الاقتصادية الخالصة.

أجرى رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، مكالمة هاتفية، برئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل، طالب خلالها بالتدخل والوقوف أمام الحملة الجديدة التي تشنها تركيا في المتوسط، مُعربًا له أن اليونان تنتظر ردا قويا من الاتحاد الأوروبي على انتهاكات تركيا اللامتناهية.