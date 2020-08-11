وزير النقل: المشاركة في الانتخابات واجب وطني لتوفير مستقبل أفضل لمصر

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لـ"الوطن"، أن المصريين يتمتعون بالحس الوطني تجاه مصرنا الحبيبة، والحرص على التصويت في الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة في استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي، مطالبا جموع المصريين بالمشاركة في التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أن مصر تتقدم بسواعد أبنائها.

ويشارك وزير النقل، اليوم، في التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يدلى بصوته بلجنة مدرسة سيزا نبراوي الابتدائية قسم التجمع الخامس الحي الرابع بجوار قسم القاهرة أول القاهرة، وتحديدا في الساعة 1.45 دقيقة بعد الظهر.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.