ممرضة توزع كمامات على ناخبي الجيزة: بنساعدهم يحافظوا على نفسهم

بمجرد فتح باب اللجان الانتخابية بمنطقتي المنيب وجنوب الجيزة، توافد بعض الناخبين الراغبين في الإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط إجراءات وقائية مشددة.

وعلى بعد خطوات من بوابة لجان مدرسة "محمد كريم"، بمنطقة ساقية مكي، جلست جيهان عيسى، ممرضة، توزع على الناخبين كمامات و"جوانتيات"، مع التنبيه عليهم بضرورة التباعد الاجتماعي وعدم إلقاء الكمامة أو خلعها داخل اللجنة.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

تقول "جيهان"، التي تعمل بالوحدة الصحية بالمنيب، إنّها جاءت للإشراف الصحي على اللجنة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للحفاظ على سلامة الناخبين، مضيفة: "فيه ناس بتيجي من غير كمامة، فإحنا بنسلمها ليهم، وبنساعدهم يحافظوا على نفسهم، ولو فيه مجموعة مع بعض، بندخلهم بالترتيب منعًا للتزاحم".