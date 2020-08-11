وزير القوى العاملة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة نصر

حضر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، للجنة مدرسة الشهيد ملازم أول أشرف عبدالفتاح، بمنطقة مدينة نصر، دائرة القاهرة، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي بدأت اليوم، ومن المقرر أن تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري.

وافتتحت لجان منطقة مدينة نصر بدائرة القاهرة، لجانها للتصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا، ومن المقرر أن يستمر التصويت في اللجان حتى الساعة 9 مساء.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ انطلقت اليوم وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.