إعلان لبيع سيارة سكودا الفاخرة بـ450 جنيهًا في مصر عام 1946

تعتبر شركة سكودا التشيكية من أكبر العلامات التجارية في صناعة السيارات الفخمة على مستوى العالم، وفي عام 1991 أصبحت سكودا إحدى الشركات التابعة لمجموعة فولكس واجن.

وتنتج الشركة العديد من الطرازات المختلفة من السيارات، منها التي تتميز بطابع رياضي، إضافة إلى الطراز العائلي، والطرزات الفخمة.

وفيما يلي إعلان لسيارة سكودا 1101 والتي يعود تاريخ تصنيعها لسنة 1946، وجرى الإعلان عنها في مصر بسعر 450 جنيهًا، مع ضمان لمدة ستة أشهر.

وتوقف إنتاج السيارة عام 1952، بعدما بلغ تصنيع ما يقرب من 67000 نسخة من السيارة، وجرى تصدير ما يقرب من 50000 نسخة منها.

وجرى تصنيع نسخة عسكرية من سكودا 1101، تسمى سكودا 1101 VO، وكانت تمتلك نفس الهيكل ولكن مصنوع من الفولاذ وبأربعة أبواب في سنة 1948 وجرى إنتاج 4237 مركبة.

وتضم السيارة محركًا رباعي الأسطوانات بسعة 1089 سم٣ ينتج بقوة قصوى تبلغ 32 حصانًا عند 4200 دورة في الدقيقة.

وبلغت السرعة القصوى: 100 كم / ساعة.