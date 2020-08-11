وزيرة التخطيط بعد الإدلاء بصوتها: الاستقرار السياسي ينعكس على الاقتصاد

أدلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ فى أولى ساعات تصويت المصريين بالداخل، والتي تعقد على مدار يومين 11 و12 أغسطس.

وأكّدت السعيد، أنَّ الاستقرار السياسي له انعكاسات إيجابية على الملف الاقتصادي والذي حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة ساهمت في التغلب على الأزمة العالمية الأخيرة، المتمثلة في فيروس كورونا المستجد.

وأضافت السعيد، أنَّ تلك الطفرة الاقتصادية، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، هي ما جعلت مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية وسط الأزمة، وحافظت كذلك علي تصنيفها الائتماني.

وزيرة التخطيط: مجلس الشيوخ هو جزء أصيل في الحياة النيابية المصرية

وأوضحت أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وممارسة المواطن المصري لحقه الانتخابي، مبينة أنَّ كل خطط الدولة المصرية تُعلي من قيمة تلك المشاركة، مشيرة إلى أنَّ مجلس الشيوخ هو جزء أصيل في الحياة النيابية المصرية، طوال أكثر من 150 عامًا، والذى سيعمل خلال الفترة القادمة على زيادة ديناميكية المشهد السياسي المصري بوجود غرفتين برلمانيتين داخل الدولة.

هالة السعيد: المرأة لا يقل دورها عن الرجل.. ودور الشباب مهم في الحياة السياسية

وقالت وزيرة التخطيط، إنَّ الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أعلى نقطة فى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستوري مكفول للجميع، ويعزز المشاركة القوية في صناعة مستقبل مصر، مؤكّدة أهمية مشاركة كل الفئات خاصة المرأة والتي لا يقل دورها عن الرجل، وكذلك فئة الشباب والتي تلعب دورًا مهمًا في الحياة السياسية وشريك رئيس في التغيير داخل المجتمع.

وأضافت السعيد، أنَّ الانتخابات هذه المرة تجرى في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا، إلا أن هناك ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على إدارة العملية الانتخابية بكفاءة واتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية لضمان الحفاظ على صحة المواطنين داخل المقار الانتخابية.

من جهته، قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنَّ الدولة المصرية تمضي قدمًا في عمليات البناء على كل المستويات: الإنسان والمؤسسات والبنية التحتية، ولزامًا علينا المساهمة في دفع تلك العملية من خلال المشاركة والإيجابية.

وأضاف جلال، أنَّ مصر تحتاج إلى تدعيم استقرارها وتعزيز مكانتها عبر وجود مؤسسات قوية، ومجلس الشيوخ يمثل فرصة مهمة لدفع المشهد السياسي المصري كونه بمثابة بيت خبرة، بما يضمه من كفاءات ومتخصصين، مما يثري العملية الديمقراطية ويمثل قيمة مضافة.

يذكر أنَّه يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل.

وانتهت أمس الإثنين عملية تصويت المصريين بالخارج؛ على أن تجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومي 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، ويكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.