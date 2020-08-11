"الجامعة العربية" تشكر مصر لتسهيل مهمتها في متابعة "انتخابات الشيوخ"

أجرى السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، مقابلةً اليوم، مع السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بمقر وزارة الخارجية المصرية.

واستعرض نائب وزير الخارجية، خلال المقابلة خطة عمل الوزارة لتنظيم مشاركة الجالية المصرية بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومي 9 و10 أغسطس 2020 عبر البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المصرية بالخارج.

وفي هذا الصدد، قدم بيانات عن هذه المشاركة ومدى أهميتها السياسية، مؤكداً حرص الدولة المصرية على ضمان ممارسة الحق الدستوري للمواطنين المصريين عبر العالم رغم الظروف والصعوبات الموضوعية التي اكتنفت العملية الانتخابية في ظل انتشار جائحة "كوفيد -19"، وما تفرضه الأنظمة الوطنية الإدارية والصحية من تدابير احترازية.

وحول انخراط الجامعة العربية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية بتعاون وثيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، رحب نائب الوزير بتوقيع مذكرة التفاهم بين المؤسستين باعتبارها الإطار القانوني المحدد لحقوق وواجبات بعثة الجامعة.

وبدوره، نقل السفير خطابي تحيات أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية وحرص الجامعة المستمر لتكريس التوجهات الهادفة لترسيخ دعائم وأسس التطوير والتحديث والإصلاح المؤسساتي في العالم العربي.

كما أكد أن المشاركة في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ تشكل لبنةً جديدةً في إغناء الدور الفعال الذي قامت به الجامعة خلال السنوات الأخيرة في مجال متابعة العمليات الانتخابية ودعم مسارات الانتقال الديمقراطي.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير خطابي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ عن خالص الشكر والتقدير للتجاوب الداعم لوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية لجامعة الدول العربية بهدف إنجاز مهمة متابعة هذه الانتخابات على الوجه الأكمل.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.