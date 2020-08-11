وزير المالية: مجلس الشيوخ سيكون إضافة قوية لمستقبل مصر

أدلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في مدرسة خالد بن الوليد بـ6 أكتوبر.

وقال وزير المالية، لـ"الوطن"، بعد الإدلاء بصوته، إنّه يتمنى أن يثري مجلس الشيوخ الحياة النيابية في مصر، لافتا إلى أنّ كثير من البرلمانات والديمقراطيات العريقة بها غرفتين، أحدهما للشيوخ والأخرى للنواب.

واضاف معيط: "إن شاء الله يكون مجلس الشيوخ إضافة قوية لمستقبل مصر، وقد أصبح استحقاق دستوري لدينا أن نشارك في الانتخابات اليوم".

وتابع وزير المالية، أنّ الانتخابات تجري في جو من الاستقرار الذي مهد له ودعمه الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة، مؤكدا أنّه لولا دور مجلس النواب الداعم ما كان يمكن للحكومة أن تنفذ الإصلاحات الاقتصادية.