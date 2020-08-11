بنك لبنان والمهجر يدرس بيع حصته في بنك بلوم مصر

قال بيان صحفي أصدره بنك لبنان والمهجر، أحد أكبر بنوك لبنان، اليوم الثلاثاء: إنه يدرس خيارات استراتيجية من بينها بيع حصته في بنك بلوم مصر، نظرًا للأوضاع الراهنة في بيروت، إضافة إلى الالتزام بقرارات مصرف لبنان المركزي بزيادة رأس المال.

وأضاف البنك في بيانه الذي حصلت رويترز على نسخة منه: "تم التقدم بطلب للبنك المركزي المصري للحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن، وقد وافق البنك المركزي المصري على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة".

وبنك بلوم مصر، تابع لمجموعة بنك لبنان والمهجر، وبدأ العمل في مصر عام 2005، ولديه نحو 28 فرعًا، وجرت عملية إعادة هيكلة شاملة للبنك على مدار السنوات الماضية.

وتابع البنك في بيانه: "إتمام عملية البيع سيكون متوقفًا على الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان المهجر، والموافقة النهائية من البنك المركزي المصري، وبما يكفل الحفاظ على سرية البيانات وحقوق عملاء بنك بلوم مصر والعاملين به وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة".