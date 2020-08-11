أبوشقة يناشد المواطنين بالمشاركة في اختيار ممثليهم ترسيخا للديمقراطية

أدلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنة المتحف الزراعي بالدقي.

وناشد أبو شقة، المواطنين بالمشاركة في اختيار نوابهم وممثليهم تحت قبة مجلس الشيوخ، ترسيخا للديمقراطية.

وشدد أبو شقة على جميع الناخبين ضرورة الالتزام بكل التعليمات الصادرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والحكومة بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.