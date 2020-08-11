رئيس "دعم مصر" للمواطنين: المشاركة في الانتخابات واجب "ما تسيبوش حقكم"

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، إن المشاركة السياسية للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ يعد واجبًا وطنيًا.

وأضاف "القصبي"، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت اليوم، في تصريحات صحفية، أنه يجب على المواطن أن يستخدم حقه ويشارك ويدعم الدولة المصرية في تأسيس مؤسساتها الديمقراطية واستكمال لمؤسسات الدولة.

واستطرد: "يعد مجلس الشيوخ مجلسًا ذا أهمية، حيث سيضم مجموعة من أصحاب الفكر والخبرات السياسية والتشريعية وسوف يكون له أثر إيجابي على العملية التشريعية بمصر".

واختتم رئيس ائتلاف دعم مصر، كلامه بتوجيه رسالة للشعب المصري، وحثه على النزول والمشاركة في الانتخابات، قائلًا: "ما تسيبوش حقكم".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدًا، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.