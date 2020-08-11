توزيع كمامات مجانا على الناخبين في الدقهلية

انتظم سير انتخابات مجلس الشيوخ بلجان محافظة الدقهلية، والتي شهدت إقبالا محدودا من المواطنين.

كما جرى توزيع كميات من الكمامات مجانا على المواطنين المتوافدين على لجان التصويت، بمساعدة المجتمع المدني وأفراد الأمن المتواجدين أمام اللجان.

وانتشر مسؤولو القطاع الصحي باللجان لتوعية المواطنين الوافدين بأهمية اتباع تعليمات التباعد الاجتماعي.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن هناك تنسيق وتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.