السبت.. "القومي للمسرح" يقدم دراسة نقدية عن "الحادثة"

يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي "الحادثة" في التاسعة مساء السبت المقبل 15 أغسطس 2020م بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك، وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي "الحادثة" إنتاج مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

يتحدث في الندوة الناقد المسرحي محمد الروبي، والناقد المسرحي باسم صادق، مع الدكتور محمد أمين عبدالصمد المشرف على الشؤون الفنية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.