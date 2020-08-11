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رئيس "القومي لحقوق الإنسان" يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

"فايق" يصوت في لجنة معهد الفتيات الأزهري بمصر الجديدة

كتب:

دينا عبدالخالق ومنة الصياد
12:51 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

أدلى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، منذ قليل، بصوته في لجنة معهد الفتيات الأزهري بمصر الجديدة في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

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