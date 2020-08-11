وزيرة الثقافة: مجلس الشيوخ يأتي استكمالا للحياة التشريعية في مصر

أدلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، صباح اليوم الثلاثاء، 11 أغسطس بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ في مدرسة أبو بكر الصديق التجريبي بالشيخ زايد.

وقالت إن المجلس الجديد يأتي استكمالا للحياة التشريعية في مصر، ويعد تأكيدا على نجاح الدولة المصرية بعد 30 يونيو في بناء مؤسساتها واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لشعبها.

وأضافت عبدالدايم أن الغرفة التشريعية الثانية والمتمثلة في مجلس الشيوخ تعد أحد ركائز ودعائم العملية الديمقراطية في مصر المواكبة لمرحلة التنمية التي يعيشها الوطن.

وحثت عبدالدايم المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي من واقع المسؤولية لكل مواطن من أجل اختيار أفضل من يمثلهم في هذا المجلس.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.