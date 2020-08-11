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محمود مسلم

الرقابة الروسية: انتشار محدود للطاعون الدبلي على الحدود مع منغوليا

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وكالات
01:38 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا، "روسبوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، عن انتشار الطاعون الدبلي في بعض مناطق توفا الواقعة بمنطقة ألتاي الروسية المحاذية لدولة منغوليا.

وقالت الهيئة الفدرالية للرقابة: "تم الكشف عن انتشار واسع للطاعون على أراضي بؤرتي أوفيورسكي، ومونجون تايجينسكي، وكارجينسكي وكارا بيلديرسكي بمساحة إجمالية تقدر بـ 340.1 كيلومتر مربع"، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأوضحت الإدارة، أنه في منطقة "مونجون - تايجينسكي كوجون"، تم تسجيل أوبئة الطاعون على مساحة 55.5 كيلومترًا مربعًا، حيث تتواجد ثمانية مخيمات للرعاة ويعيش في تلك المنطقة نحو ثلاثة آلاف شخص.

في وقت سابق، تم اكتشاف الطاعون في غرب منغوليا بالمنطقة المجاورة لجمهورية ألتاي الروسية، وقالت السلطات المنغولية إنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

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