وزيرة التضامن: مصر تثبت كل عام أنها ستكون أفضل

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، على الجهد الذي يبذله بشكل عام ولكل القائمين على الهيئة القومية للانتخابات وتنظيم عملية التصويت في كل المراحل الانتخابية المختلفة؛ بداية من التصويت على الدستور مرورا بمجلس النواب الذي كان فيه تنظيم بشكل كبير.

وأضافت القباج، خلال لقائها على فضائية صدى البلد، أنه يوجد أكثر من 14 ألف لجنة على مستوى الجمهورية، وهو توزيع جيد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وكان هناك توعية جيدة قبل العملية الانتخابية على دور مجلس الشيوخ، الأعضاء المرشحين، والحملات الانتخابية التي كانت موجودة وانفتاح القنوات الإعلامية، الشعبية، والبرلمانية كان جيدا جدا في إجراء حوار وطني.

وأكدت، أنه كان هناك شكل من أشكال العدالة في العملية الانتخابية وتنظيم في الدعاية الانتخابية واليوم نجملها ونتوجها بفريق عمل متكامل والمعامل الجيدة والقوائم منظمة وبشكل عام على المستوى الصحي أو الدعاية والتنظيم فهذا يؤكد أن مصر كل عام تثبت أنها "من سنة لسنة ستكون أفضل وأفضل"، وننتظر من مجلس الشيوخ الكثير ومن المؤكد أنه سيكون هناك تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس الشيوخ.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.