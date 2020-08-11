قيادات الأزهر يدلون بأصواتهم في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى قيادات الأزهر الشريف في الساعات الأولى من بدء التصويت اليوم الثلاثاء، بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي تعد أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور 2019م.

وحرص الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، على الإدلاء بصوته صباح اليوم في مدرسة الدمرداش بالقاهرة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن له حق الانتخابات ليختار من يمثله ويخدم وطننا مصر ولديه الكفاءة التي تؤهله لتولي هذه المهمة، وأن يكون الاختيار من أجل الوطن بعيدًا عن العصبيات القبلية أو المصالح الشخصية أو الاختيار العشوائي.

وأدلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العيني بالقاهرة، كما شارك الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في انتخابات الشيوخ بالإدلاء بصوته في لجنة مدرسة طه حسين بقسم الزيتون بالقاهرة، وذلك في إطار الدور الوطني للأزهر وحرصه على المشاركة في استكمال بناء مؤسسات الدولة.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.