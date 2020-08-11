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محمود مسلم

وزير السياحة يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ في مدرسة بالمعادي

كتب:

هبة وهدان ويسرا البسيوني
03:07 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أدلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بصوته في الانتخابي في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد علي شوقي الثانوية بنات بالمعادي، بانتخابات مجلس الشيوخ.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

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