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"السيرة الهلامية" على المسرح المكشوف بالأوبرا.. الليلة

كتب:

ضحى محمد
03:27 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
السيرة الهلامية

السيرة الهلامية

يعرض المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة من مساء اليوم، مسرحية: السيرة الهلامية، والتي تدور حول قيمة الانتقام عند "هاملت" فى إطار صعيدى بشكل معاصر.

السيرة الهلامية من بطولة: محمد إبراهيم، ورأفت سعيد، ومحمود المصرى، وحسن عبدالله، ورامى عبدالمقصود، وبلال على، ومصطفى السعيد، ومها حمدى، ومحمود سليمان، ومن تأليف موسيقي محمود وحيد، وديكور مصطفى حامد، وأزياء هبة مجدى، وتعبير حركي سمير وجوليا، ومن تأليف الحسن محمد، وإخراج محمد الصغير.

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