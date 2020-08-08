"السيرة الهلامية"....هاملت الصعيدي من جديد الثلاثاء على " الأوبرا المكشوف "

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان عرض " السيرة الهلامية " يعود من جديد لليلتي عرض على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية أيام الثلاثاء و الاربعاء ١١،١٢ من شهر أغسطس الجاري في تمام الثامنة مساء .

يذكرأن أحداث العرض تدور حول قيمة الانتقام عند هاملت فى إطار صعيدى بشكل معاصر ، "السيرة الهلامية "بطولة محمد ابراهيم ،رأفت سعيد ،محمود المصرى ،حسن عبدالله،رامى عبدالمقصود،بلال على،مصطفى السعيد، مها حمدى ، محمود سليمان ،تأليف موسيقى محمود وحيد،ديكور مصطفى حامد ، أزياء هبة مجدى ،تعبير حركى سمير وجوليا ،تأليف الحسن محمد،إخراج محمد الصغير.