وكيل "النواب" يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ ببورسعيد

أدلى النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بصوته الإنتخابى اليوم بمقر لجنتة الانتخابية بمدرسة زيدان سند بحى الجنوب بمحافظة بورسعيد وذلك فى انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وذلك وسط استقبال حافل من الناخبين بحى الجنوب وإلتقطوا معه صور تذكارية وتبادلوا الحديث معه وطالبهم بحث زويهم على النزول والمشاركة فى الإنتخابات وأن من حق الوطن علينا أن نلبى نداء الديمقراطية.بتجهيزيذكر إنه يوجد فى بورسعيد 98 مركز انتخابى، و108 لجنة فرعية، بإجمال ناخبين 514.919، ناخب وناخبة.