استقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الوطن بأبوظبي.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، وعُزف النشيدان الوطنيان لجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكان في استقبال الرئيس كبار رجال الدولة في الإمارات.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء أمس، في مستهل زيارة رسمية لدولة الإمارات تستغرق يومين.

تأتي زيارة الرئيس في إطار خصوصية العلاقات بين الدولتين وما يربطهما من علاقات تعاون استراتيجية.