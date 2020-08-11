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وفاة والد زوجة الإعلامي خالد عليش

كتب:

خالد فرج
04:31 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
خالد عليش

خالد عليش

أعلن الفنان والإعلامي خالد عليش، وفاة والد زوجته، اليوم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونعى "عليش" حماه قائلاً: "توفي إلى رحمة الله تعالى والد زوجتي الحاج رضا الشامي، ربنا يرحمه ويغفر له".

وكان خالد عليش خضع لعملية جراحية، قبل أيام، وفقاً لما أعلنه عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث غرد قائلاً: "عملت عملية جراحية صغيرة امبارح بسبب فتق في السرة والحمد لله عدت على خير، وآدي آخرتها اتفتقت".

 

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