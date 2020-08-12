تسليم 716 وحدة بمشروع "سكن مصر" بمدينة 6 أكتوبر الجديدة الأحد المقبل

أعلنت وزارة الإسكان، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة سيبدأ يوم الأحد 16 أغسطس المقبل، في تسليم 716 وحدة للفائزين بها بمشروع سكن مصر "المرحلة الأولى" بالمدينة، كما سيتم تسليم الوحدات على أيام متتالية حتى يوم الإثنين 5 أكتوبر المقبل، طبقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز، وتم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة تسليم الوحدات.

وقال عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 88، يوم الأحد 16/8/2020، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الإثنين 17/8/2020، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 18/8/2020، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الأربعاء 19/8/2020، ويوم الخميس 20/8/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأضاف النجار، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 81، يوم الأحد 23/8/2020، ووحدات العمارة رقم 98، يوم الإثنين 24/8/2020، ووحدات العمارة رقم 99، يوم الثلاثاء 25/8/2020، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الأربعاء 26/8/2020، ويوم الخميس 27/8/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 74، يوم الأحد 30/8/2020، ووحدات العمارة رقم 73، يوم الإثنين 31/8/2020، ووحدات العمارة رقم 72، يوم الثلاثاء 1/9/2020، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأربعاء 2/9/2020، ويوم الخميس 3/9/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 65، يوم الأحد 6/9/2020، ووحدات العمارة رقم 64، يوم الإثنين 7/9/2020، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الثلاثاء 8/9/2020، ووحدات العمارة رقم 62، يوم الأربعاء 9/9/2020، ويوم الخميس 10/9/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 61، يوم الأحد 13/9/2020، ووحدات العمارة رقم 1، يوم الإثنين 14/9/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 15/9/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 16/9/2020، ويوم الخميس 17/9/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 20/9/2020، ووحدات العمارة رقم 84، يوم الإثنين 21/9/2020، ووحدات العمارة رقم 85، يوم الثلاثاء 22/9/2020، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الأربعاء 23/9/2020، ويوم الخميس 24/9/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 83، يوم الأحد 27/9/2020، ووحدات العمارة رقم 87، يوم الإثنين 28/9/2020، ووحدات العمارة رقم 100، يوم الثلاثاء 29/9/2020، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الأربعاء 30/9/2020، ويوم الخميس 1/10/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

مشيراً إلى أن مساحة المشروع حوالي 125 فداناً، على طريق الواحات بجوار منطقة الـ800 فدان، ويبلغ إجمالي عدد عمارات مشروع سكن مصر 177 عمارة سكنية يتخللها عدد 12 وحدة إدارية و36 وحدة تجارية داخل العمارات، بجانب منطقة مباني الخدمات والتي يجري بها تنفيذ (مدرسة تعليم أساسي - حضانة - وحدة صحية - سوق تجارية).