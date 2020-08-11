توزيع حلوى على الناخبين أمام لجان الغربية

شهدت لجان التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في الغربية اليوم، توزيع حلوى وغزل البنات على أطفال الأسر والعائلات، أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

واصطحب ممثلو كبار عائلات الغربية، أطفالهم إلى اللجان، للمشاهدة والاستمتاع بالأجواء الديمقراطية في الاستحقاق الدستور الثاني، وأعلن بعض الشباب استمرارهم في مبادرة بهدف نقل الناخبين من وإلى اللجان الانتخابية مجانا، لتيسير العملية الانتخابية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.

كما شهدت لجان الانتخابات، قياس درجة الحرارة للناخبين والاطمئنان عليهم قبل دخول اللجنة للإدلاء بالصوت، مع توافد الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستوري.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.