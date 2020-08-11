الفنان الشاب معتز هشام ينشر بوستر فيلم "قبل الأربعين"

نشر الفنان الشاب معتز هشام، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بوستر فيلمه الجديد "قبل الأربعين".

وعلق معتز على الصورة: "البوستر التشويقي لفيلم قبل الأربعين، إنتاج: شركة بروماكس للانتاج والتوزيع السينمائي، المنتج شادي صبره، إخراج: معتز حسام، قصة وسيناريو وحوار: أحمد عثمان، مدير تصوير: أحمد عاشور، مخرج منفذ: جمال شاكر، ديكور: تامر فايد، وستايلست: حسن مصطفى، مهندس صوت: محمد مصطفى، منتج فني: هاني حليم، مونتاج: رامز عاطف، مكساج : أحمد جابر".

كما نشرت أيضا الشركة المنتجة للفيلم صورة البوستر التشويقي للفيلم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

يذكر أن الفنان الشاب معتز هشام، شارك في موسم دراما رمضان العام الماضي، بتجسيده لشخصية الإرهابي هشام عشماوي وهو طفل.

وفي تصريحات سابقة لـ"الوطن" قال معتز هشام: إنه سعيد للغاية بالمشاركة في هذا العمل الكبير، الذي سيظل محفورًا في ذاكرة الجمهور، موضحًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المخرج المنفذ للمسلسل خيري سالم، يخبره فيه أنه سيؤدي دور هشام عشماوي، ليوافق على الفور دون أي تردد، مؤكدًا أنه لم يخشَ من أن يرتبط بذاكرة الجمهور بشخصية الشرير.