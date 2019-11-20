قال المخرج حسام عبد العظيم، مكتشف الفنان معتز هشام، إنه رأى "معتز" للمرة الأولى خلال طفولته في مسرح قصر الثقافة بالفيوم، وشعر من اللحظة الأولى أنه صاحب مستقبل باهر.

وتابع "عبد العظيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري والإعلامية مها بهنساوي، ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة "ten" الفضائية، "من أول لحظة تشوف فيه ولد ليه مستقبل باهر، عايز ينطلق، طول الوقت عينيه مليانة شغف، ومستعد يتطور ويتعب ويعمل مجهود طول الوقت، وده خلاني أتنبأله إنه هيكون ليه مستقبل باهر".

واستكمل "عبد العظيم"، إن دور "معتز" في ممالك النار، جعله فخورًا للغاية بسبب اكتشافه لهذه الموهبة العظيمة، "معتز كان في فريق من 50 طفل، وكان عنده حاجة مختلفة وإصرار مختلف، هو اللي خلاني أحس إن هيكون ليه مستقبل".