محافظ الأقصر: لدينا 733 ألف ناخب يعون جيدا أهمية مجلس الشيوخ

قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن انتخابات مجلس الشيوخ، جاءت طبقا للتعديلات الدستورية التي جريت عام 2019، وتضم المحافظة 170 مركز انتخابي، بواقع 201 لجنة فرعية، و733 ألف ناخب، سيدلون بأصواتهم.

وأضاف "ألهم"، خلال حوار له ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاستعدادات جاءت طبقا لتكليفات مجلس الوزراء ومجلس المحافظين ووزارة التنمية المحلية، لافتا إلى عقد غرفة عمليات قبل بدء عيد الأضحي.

وأكد المحافظ، على تفعيل مركز العمليات وإدارة الأزمات في المحافظة، طبقا لكل الإدارات الخدمية والمرافق والمحليات، منذ أمس الأول، موضحا أن كل الإمكانات جرى تسخيرها أمام الناخبين، لإتمام عملية سير الانتخابات بأمان للجميع، مع الالتزام بعمليات التطهير والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وأوضح أن المواطنين على وعي تام بأهمية الانتخابات الدائرة حاليا، وستشهد اللجان إقبالا كثيفا من الناخبين الذين جاءوا للتعبير عن أرائهم، واختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ، نافيا وجود أية شكاوى في تأخير افتتاح اللجان على مستوى المحافظة، وجرى افتتاح جميع اللجان في توقيتاتها المحددة سالفا.