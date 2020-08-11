الصحة الأردنية تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 13 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1283 حالة.

ودعا الدكتور جابر - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - المواطنين إلى تحميل تطبيق أمان، للمساعدة على كشف وتتبع الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا، لحماية المجتمع من انتشار العدوى.

وبشأن اللقاح الروسي، قال وزير الصحة الأردني: "إن السفارة الأردنية في موسكو تتابع مع السلطات الروسية الاستفسار عن فعالية لقاح كورونا الجديد وأسعار الشراء".