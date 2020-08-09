الأهالي يشيعون جنازة "شهيد لقمة العيش" بالدقهلية بعد وصول جثمانه من الأردن

شيع أهالي "عزبة الرملة" التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، اليوم، جنازة أمير السيد عبد الحميد الشورى 30 سنة، عقب وصول جثمانه من الأردن، بعد وفاته منذ 7 أيام هناك بطلق ناري من شاب أردني بحي نزال وسط العاصمة عمان.

خرج أهالي العزبة والقري المجاورة في انتظار وصول الجثمان، بعد إعلان أسرته عن شحن الجثة ووصوله إلى القاهرة اليوم، وخرج الجميع في جنازة مهيبة لوداعه وأطلقوا عليه "شهيد لقمة العيش".

وأكد الأهالي أن شهرته، "أمير سمير الشورى" وكان من المفترض أن يعود إلي قريته حتى يخطب ويتزوج بعد أن قضي في الغربة أكثر من 10 سنوات في العمل هناك، إلا أن رصاص الأردني قضى عليه.

وطالب الأهالي بسرعة القصاص لـ"الشورى" بخاصة وأن أهالي العزبة يشهدون له بحسن الخلق، وأنه كان من أطيب أهلها.

وأكدت وزارة القوي العاملة، أن السلطات الأردنية ألقت القبض على المتهم، ويجري حاليا متابعة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فضلا عن المتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ من جانب السفير المصري بعمان شريف كامل، فضلا عن التعاون مع القسم القنصلي والمستشار القانوني للسفارة وذلك لمعرفة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات.