شاشات وأغاني وطنية في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ بشوارع الغربية

شهدت شوارع وميادين مركز زفتى بمحافظة الغربية، اليوم، انتشار شاشات عرض وداتا شو ومكبرات صوت، لتشغيل أغاني وطنية، لحث الناخبين للمشاركة في الانتخابات، على مقاعد مجلس الشيوخ، وظلت السيارات تجوب شوارع المدينة تدعو المواطنيين للنزول المشاركة.

وواصل بعض المسؤولين بلجان الانتخابات، قياس درجة الحرارة للناخبين، والاطمئنان عليهم قبل دخول اللجنة، للإدلاء بالصوت، مع توافد الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستوري.

كما انتظمت عمليات التصويت داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، وفتح أبوابها في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، تحت إشراف قضائي، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش والشرطة.

وشهدت العملية الانتخابية، توافد الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصوات فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستورى.

جدير بالذكر، أنه تجرى الانتخابات بمحافظة الغربية، فى 804 لجنة موزعة داخل694 مقار على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة، الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألف، و350 مواطن، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى يتنافس فيها 29 مرشحا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.