رئيس جامعة بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ"

أدلى الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، بصوته في انتخابات الشيوخ، اليوم، أمام لجنة الفرما الابتدائية.

وحث رئيس الجامعة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، على تلبية نداء الواجب الوطنى والمشاركة بالتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأعرب عن فخره بأسرة جامعة بورسعيد، والطلاب فى مختلف كليات جامعة بورسعيد، الذين شاركوا فى عرس الديمقراطية فى الساعات الأولى للانتخابات، وظهورهم بالمشرف والحضاري.

وأشار إلى أنه عهد بهم ذلك من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تشهدها البلاد في كل المجالات، وسط أجواء من الأمن والاستقرار الذي ينعم به الوطن، والذي ينتج عنه مزيدا من المشروعات، والتي نحصد نتائجها تباعًا، كما أكد ثقته في وعي أبناء أسرة الجامعة، وإيمانهم بضرورة المشاركة في صياغة مستقبل الوطن.