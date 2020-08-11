حملة شبابية للتوعية بكورونا في سباق مجلس الشيوخ بـ10 آلاف كمامة ومعقم

توعية صحية، قدمها عدد من المتطوعين، التابعين لمبادرة "أنتي الأهم"، أمام اللجان الانتخابية في سباق مجلس الشيوخ، المنعقد على مدار يومين داخل المحافظات المصرية.

"لقينا إن احتشاد الناخبين فرصة كويسة للتوعية بكورونا".. بتلك الكلمات بدأ الدكتور عمرو حسن، مؤسس المبادرة، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، حديثه لـ"الوطن"، معربا عن سعادته بإقبال المرأة على انتخابات مجلس الشيوخ، وتعاونهم في تطبيق الإجراءات الوقائية، وسعيهم للاستفادة من حملة التوعية، و"ده هينعكس على الأسرة والمجتمع، لإنهم هما اللي بيربوا ويحموا المجتمع".

5 آلاف مكانة طبية و5 آلاف معقم طبي، هو إجمالي الأدوات الطبية الوقائية التي يوزعها المتطوعون على الناخبين مجانا، لمساعدتهم في حماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس التاجي.

ويشارك متطوعو "أنتي الأهم"، في تسهيل عملية الانتخاب بلجان من خلال الإشراف على دخول المشاركين وتحقيق التباعد الاجتماعي ونشر إرشادات وتوعية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا وتوزيع أدوية وقائية وفيتامينات لتعزيز المناعة.

وقبل تلك الحملة بأيام، أطلقت مبادرة توعوية على وسائل التواصل الأجتماعي منذ أيام تستمر على مدار فترة الانتخابات، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذه الخطوة الهامة وتعزيز الدور الحيوي للمرأة وأهمية مشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة.