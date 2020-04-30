جمعة: النبي لوط له الفضل الأول على البشرية في استمرار الأسرة والمجتمع

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن نبي الله لوط هو صاحب الفضل الأول على البشرية في الحفاظ على الأسرة وتماسك المجتمع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مصر أرض الأنبياء" المذاع عبر فضائية "cbc" أن قوم لوط خالفوا الفطرة الطبيعية التي تبني الأسرة وتحافظ على بقاء النسل واستمرار البشرية.

وأوضح أن سيدنا لوط عامل قومه بالأخلاق التي تعلمها من عمه سيدنا إبراهيم رسول الله وعاملهم بالحسنى واللين والعقل.

وأشار جمعة إلى أن سيدنا لوط عاصر عمه سيدنا إبراهيم وكان بمثابة والده، وأن سيدنا لوط آمن برسالة عمه سيدنا إبراهيم أبوالأنبياء.