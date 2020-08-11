بالصور.. محمود الليثي يقود نجوم الغناء الشعبي في انتخابات "الشيوخ"

شارك عدد كبير من نجوم الغناء الشعبي في انتخابات مجلس الشيوخ بدائره السيدة زينب، للإدلاء بأصواتهم.

وكان ضمن المشاركين النجم محمود الليثي، وعمر كمال وكاريكا، وحمو بيكا، وسامر المدني، وغاندي وأبوليلة وغيرهم العديد، والتقطوا العديد من الصور السيلفي والتذكارية مع الناخبين.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.