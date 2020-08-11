مارجريت عازر عن انتخابات الشيوخ: الشعب يثبت أنه البطل الحقيقي دائمًا

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن نجاح إقامة انتخابات مجلس الشيوخ يؤكد أن الشعب المصري يثبت أنه البطل الحقيقي دائمًا، مؤكدة أن الجميع توقع عدم وجود إقبال على انتخابات مجلس الشيوخ، وفشلت تلك التوقعات، وذلك خلال حوارها على شاشة "Ten"، مع الإعلامي نشأت الديهي.

وعن ماهية مجلس الشيوخ، أوضحت عازر أنه أشبه بمجلس الحكماء والمتخصصين، وبه عدد كبير من التخصصات في كل المجالات، ويهتم المجلس بدراسة متخصصة تكنوقراط للقوانين، كما أن مجلس الشيوخ يعد استكمالًا للبنية السياسية في البلاد، وإثراءً للحياة النيابية، ويأتي كانعكاس للتعددية الحزبية.

وأشارت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الانتخابات الحالية شعارها الأحزاب، فكل حزب يقدم مرشحيه والمواطن ينتخب لبرنامج وليس لأشخاص، كما أن نزول الناخبين للمشاركة في الانتخابات لإيمانهم بالبرامج السياسية المتعددة وهي ثقافة جديدة ومهمة للناخبين.

وعن مزايا انتخابات "الشيوخ"، أوضحت أن تلك الانتخابات ألقت الضوء على التعددية السياسية؛ لأن نائب مجلس الشيوخ بعيد كل البعد عن نائب الخدمات، وبالتالي يتعزز لدى الشعب فكرة الانتماء الحزبي، مؤكدة أن علاقة "النواب" بمجلس الشيوخ تكاملية ووطيدة ومتفائلون بشراكة وتوأمة حقيقية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن ستكون هناك نقاشات واسعة بين الغرفتين التشريعيتين، وتبادل وجهات النظر، ورؤية متخصصة للقوانين، لافته إلى أنه في السابق كان مجلس النواب يوجه القوانين لمجلس الدولة، وذلك خطأ دستوري ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما سيتغير كليةً بانتخاب مجلس الشيوخ.