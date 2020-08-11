المغرب: تسجيل 1132 إصابة جديدة بكورونا و861 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1132 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 35195 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تشمل التحاليل المختبرية، قد بلغ 1458901 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 533 حالة.

كما تم تسجيل 861 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 25385 حالة.