محافظ الشرقية عن انتخابات "الشيوخ": اليوم مر بسلام.. أعصاب الناس هادية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تُعد كتلة تصويتية كبيرة للغاية حيث يبلغ عددها 4 ملايين و407 آلاف صوت، كما أن المحافظة تكون دائما لها نسبة تصويت عالية جدًا في كافة الاستحقاقات الدستورية، "أهالي الشرقية واخدين ديما على المشاركة، لأن أهل الشرقية عندهم وعي، متوقعين أن نسبة المشاركة تبقى كبيرة".

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه دائما ما يكون اليوم الأول من أي انتخابات ليس هناك كثافة كبيرة، بينما الكثافة تأتي في اليوم الثاني، وبالرغم من ذلك كان عدد المشاركين في اليوم الأول جيدا للغاية.

وتابع: "عملت مرور على أكثر من مركز، شوفت قد إيه الانتخابات تتم في جو هادي، أعصاب الناس هادية، مفيش توتر، مفيش اي حاجة عكرت صفو اليوم، ولم نرصد أي شكو ي في غرفة العمليات"، مشيدًا في الوقت ذاته بمشاركة المرأة، فقال "المرأة تبهر الجميع، نسبة المشاركة المرأة عالية جدا، قد تصل لـ 70% في اليوم الأول وده اللي احنا متعودين عليه منها".