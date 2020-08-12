سقوط قتلى ومصابين في مشاجرة بسبب أولوية الري بالفيوم

سقط عدد من القتلى والمصابين في محافظة الفيوم، نتيجة لاشتباكات على أولوية الري، بين أبناء واحدة من العائلات، وسط تضارب في الأرقام حول أعداد القتلى والمصابين.

وكشفت مصادر بمحافظة الفيوم، عن مقتل 4 أشخاص، قابلين للزيادة، وإصابة ما يقرب من 15 آخرين، في قرية العجميين بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم.

وقالت المصادر إن القتلى والمصابين من عائلة "الجاحد"، بسبب الخلاف على أولوية ري الأراضي الزراعية.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لـ"الوطن"، إنه أبلغ بسقوط قتيلين في المشاجرة، منذ عدة ساعات، مؤكدا أن أرقام القتلى والمصابين ستعلنها وزارة الصحة.