مقتل سيدة على يد زوجها في الإسماعيلية: ضربها بالرصاص وسط الشارع

قُتلت سيدة، 35 عامًا، بعد إطلاق النار عليها من سلاح آلي بالمنطقة الخامسة التابعة لحي ثالث وسط مدينة الإسماعيلية صباح اليوم.

وكشف المقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، لـ"الوطن"، أن الواقعة حدثت نحو الساعة السابعة صباحا، بعدما تلقى بلاغا بمقتل سيدة على يد زوجها، حيث اتهمها بالخيانة، وأطلق عليها الرصاص.

وأضاف أنه تلقى بلاغا من شهود عيان فور وقوع الجريمة، والتي حرر بها محضرا حمل بلاغاً رقم 2760، وعلى الفور تحرك وتم القبض على الزوج للتحقيق معه.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن السيدة تدعى "ن. أ"، 35 عامًا من شارع عبدالحكيم عامر بمنطقة الشهداء التابعة لحي أول بالإسماعيلية.