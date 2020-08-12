سيارات القاهرة تذيع أغان وطنية لتشجيع المواطنين على التصويت بـ"الشيوخ"

سارع العديد من أهالي منطقة مصر الجديدة، إلى لجان التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم، واستقبلهم رجال الأمن بحفاوة شديدة.

وانتظر الناخبون من كبار السن والشباب أمام مدرسة كبري روكسي، وقومية الأهرام، ومعهد فتيات الأزهر بمصر الجديدة، بينما تحولت سيارات تابعة لمحافظة القاهرة تذيع الأغاني الوطنية لتشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.