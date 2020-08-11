"القومي المرأة" يشيد باليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ

كشفت أمل عبدالمنعم، مدير غرفة عمليات المركز القومي للمرأة لانتخابات مجلس الشيوخ، تفاصيل اليوم الأول للتصويت، مؤكدة أن من خلال غرفة العمليات والخط الساخن للمجلس، جرى رصد أن معظم السيدات، يستعلمن عن لجانهن الانتخابية، وأرقامهن أمام اللجان، ولم يرصد أي اختراق للصمت الانتخابي، سوى القليل جدا.

وأضافت "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON E"، أنه كان هناك نشاط للمجلس القومي للمرأة في كل اللجان، ورصدوا تواجد السيدات بكثافة عن أعداد الرجال، مؤكدة أن هذه ليست النسب النهائية، فالهيئة الوطنية للانتخابات هي المعنية بالإعلان عن نسب المشاركة.

وأوضحت أن سيدات مصر، عّودن الجميع أنهم دائما قاطرة التنمية للدولة ولم يخذلونا، "نسبة السيدات أعلى، ده اللي رصدناه، فيه بعض اللجان فتحوا متأخر، وفيه بعض المعوقات رصدناها، فيه ناس استعلمت عن لجانها على الانترنت، ولما راحوا المدرسة ملقوش فيها لجان، وجرى مساعدتهم عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات".